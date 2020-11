Nieuwe WhatsApp-update: 115 nieuwe emoji

WhatsApp lijkt in hoog tempo verbeteringen door te voeren. Nu is het tijd voor 115 nieuwe emoticons. Daar zitten een paar pareltjes tussen.

115 nieuwe emoji in WhatsApp

WhatsApp heeft een nieuwe beta-versie uitgebracht voor Android. Hierbij zien we dat de ontwikkelaars maar liefst 115 nieuwe emoji’s hebben toegevoegd aan de applicatie. De verbeteringen zien we terug in WhatsApp 2.20.206.11.

De nieuwe emoticons zijn bijvoorbeeld de smiley met de traan die lacht, een ijsbeer, de zwarte kat, een gesluierde man en vrouw, dodo, marmot, zeehond, naald en draad, trap, schroevendraaier, zaag, plant en vele anderen.

Het gaat om Emoji 13.0 welke eerder werd aangekondigd. Als eerst zijn dus in de beta-versie te vinden, later moeten deze in de definitieve versie van WhatsApp te vinden zijn. Maak je al gebruik van de nieuwste versie, dan kan het zomaar zijn dat de andere contactpersoon nog niet de nieuwe emoticons kan zien.

Leestip: nieuwe functie in WhatsApp: berichten met vervaldatum