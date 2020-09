Emoji 13.1 brengt 217 nieuwe emoticons naar smartphone: dit zijn ze

Bij het opstellen van een chat kunnen we vanaf 2021 gebruik maken van een hoop nieuwe emoticons. Met de komst van Emoji 13.1 kunnen we 217 nieuwe emoji toevoegen aan een bericht.

Emoji 13.1

Vanaf volgend jaar kunnen we een hoop nieuwe emoticons verwachten. Deze kunnen gebruikt worden in chatgesprekken, bijvoorbeeld via WhatsApp. Emoji 14.0 is door het coronavirus vertraagd en daardoor is Emoji 13.1 uitgebracht als tussentijdse release. Hierin zitten 217 nieuwe emoji die we dus op termijn terug gaan zien op de smartphone, tablet en andere apparaten.

We zien in Emoji 13.1 bijvoorbeeld een gezicht dat een zucht slaakt. Daarnaast zien we een gezicht in de wolken, een duizelig gezicht, een herstellend hart, een hart in vuur en vlam en een man en vrouw met baard.

Hoewel de nieuwe emoticons volgend jaar hun debuut zullen maken, zal het nog wel even duren voordat we overal de nieuwe emoticons terug zullen gaan zien. Voor veel toestellen moet eerst nog Emoji 13.0 uitgebracht worden, pas daarna zal Emoji 13.1 verschijnen. De nieuwe emoji zetten we hieronder voor je neer.