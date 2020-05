SwiftKey krijgt update in Play Store: nieuwe naam en Emoji 12.0

Microsoft is al sinds lange tijd eigenaar van de populaire toetsenbord-app SwiftKey. De applicatie is nu in de Play Store bijgewerkt met een update. Hierbij heb je toegang tot nieuwe emoticons.

Microsoft SwiftKey krijgt update

Microsoft maakt graag duidelijk dat SwiftKey toetsenbord van hen is. Met de nieuwste update die vanaf nu te downloaden is voor Android, heeft Microsoft de naam van de applicatie veranderd. In plaats van ‘SwiftKey’ heeft het bedrijf de app de naam ‘Microsoft SwiftKey’ gegeven. Dit vinden we ook terug in de spatiebalk van de toetsenbord-toepassing.

Gelukkig brengt de update voor SwiftKey ook nog echt iets nuttigs. Er is namelijk ondersteuning voor Emoji 12.0. Hierdoor heb je toegang tot tientallen nieuwe emoticons die je in je berichten kunt stoppen. Je vindt ze tussen de rest van de emoticons. Zo zien we onder andere een blindengeleidehond, flamingo, pakje drinken, luiaard, knoflook en vele anderen. Je vindt het overzicht in ons eerdere artikel over Emoji 12.0.