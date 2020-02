SwiftKey toetsenbord krijgt nieuwe taakbalk, maar minder functies

Microsoft is sinds een aantal jaar eigenaar van toetsenbord-app SwiftKey. Met een nieuwe update krijgt de app een nieuwe taakbalk, maar of dat een verbetering is.

SwiftKey met nieuwe taakbalk

In de afgelopen dagen is SwiftKey Keyboard bijgewerkt met een nieuwe update. Nadat in een beta-versie al de nieuwe taakbalk getest werd, is deze nu in de definitieve versie van de toetsenbord-app te vinden.

Het aanpassen van de taakbalk geeft je de mogelijkheid om opties die je vaak gebruikt, onder de zogenaamde hot-key te plaatsen. Punt is wel dat je niet meer tussen items kunt scrollen, wat tot zover wel kon, maar alleen maar kunt kiezen uit vijf snelkoppelingen. Er is ook nog een vastgezette zesde snelkoppeling voor ondersteuning.

Je kunt de taakbalk aanpassen in SwiftKey door de taakbalk te openen met de twee pijltjes. Vervolgens tik je op de drie puntjes, scroll je naar beneden en kies je voor ‘items opnieuw rangschikken’.

De update wordt gefaseerd uitgerold. Je kunt SwiftKey toetsenbord downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.