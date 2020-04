Volgend jaar geen nieuwe emoji, door coronacrisis

Het coronavirus zorgt voor veel afgelastingen, uitstel (en afstel). Nu lijkt dit ook te gelden voor nieuwe emoticons, die hoeven we in 2021 niet te verwachten.

Geen nieuwe emoji in 2021

Volgend jaar zullen er geen nieuwe emoticons uitgebracht worden, zo meldt het Unicode Consortium. Deze partij presenteert doorgaans ieder jaar de nieuwe emoji. Normaal worden de nieuwe smileys in maart gepresenteerd. Deze worden dan in de herfst toegevoegd aan diensten en bijvoorbeeld ook de toetsenbord-apps en chat-apps.

Vanwege het coronavirus zal de presentatie van nieuwe emoji een half jaar vertraging oplopen. In september 2021 zullen nieuwe emoticons aangekondigd worden, die dan begin 2022 op de smartphones en andere apparaten zullen verschijnen.

Het gaat om vertraging van Emoji 14.0. Het coronavirus zou geen vertraging op moeten leveren voor de laatst aangekondigde nieuwe lichting van de emoticons. In het najaar van 2020 zullen we Emoji 13.0 gaan zien met nieuwe emoticons. Onduidelijk is welke emoticons in Emoji 14.0 te zien zullen zijn.