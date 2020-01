Emoji 13.0: deze 62 nieuwe emoticons komen in 2020

Het Unicode Consortium heeft een overzicht gedeeld met de nieuwe emoticons die dit jaar verschijnen. In 2020 zal Emoji 13.0 uitgebracht worden met 62 nieuwe smileys.

Emoji 13.0

Ieder jaar komen er nieuwe emoticons bij, de ene nog waardevoller dan de andere. Ook dit jaar zullen er weer tientallen nieuwe emoji toegevoegd worden aan de verschillende apps en besturingssystemen. Welke we kunnen verwachten wordt nu als voorproefje gedeeld. Unicode Consortium heeft Emoji 13.0 aangekondigd.

In totaal krijgen we in 2020 62 nieuwe emoticons. Het precieze ontwerp van de nieuwe smileys staat nog niet helemaal vast, maar de onderwerpen zijn dat wel. Bij het merendeel van de ‘nieuwe’ emoticons gaat het om nieuwe geslachtskeuzes en huidskleuren. Deze zien we terug in iemand die een baby de fles geeft, een jurk met sluier en een pak.

In Emoji 13.0 komen ook nieuwe ontwerpen. Dit zijn; de ijsbeer, het lachende gezicht met een traan, een pickup truck, fondue, theepot, Piñata, de transgender vlag en ‘bubble tea’. Tevens wordt een plant, dodo, paprika, veer, zeehond en het icoontje van een lift toegevoegd.

Op zijn vroegst gaan we de nieuwe emoticons in het najaar terugzien. Het Unicode Consortium spreekt over september/oktober waarin we deze voor het eerst op smartphones zullen gaan zien. Echter bestaat er een kans dat ze op verschillende besturingssystemen eerder uitgerold worden.