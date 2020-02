Maak je eigen aangepaste emoji met Google Gboard

We gebruiken emoji allemaal wel eens om je berichtje wat persoonlijker of leuker te maken. Maar als het aan Google ligt kan je nu ook zelf emoji samenstellen via het Gboard toetsenbord.

Gboard met Emoji keuken

Met Google’s eigen toetsenbord app Gboard kan je vanaf nu een eigen combinatie maken van je favoriete emoji. Druk op een willekeurige emoji in het toetsenbord en een nieuw venster, de emoji keuken, komt tevoorschijn. Hierin worden dan een aantal suggesties getoond maar je kunt ook zelf combineren.

Als voorbeeld geeft Google de cowboy die je nu dankzij de functie in Gboard ook als spook, of hart en vele andere combinaties kunt gebruiken.

De emoji keuken wordt automatisch uitgerold naar alle Gboard gebruikers. Heb je de functie nog niet dan is het nog even wachten. Eventueel kan je jezelf ook aanmelden voor het beta-programma van Gboard om zo als een van de eersten toegang te krijgen.