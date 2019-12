Gboard toetsenbord crasht op diverse smartphones na update

Een update voor toetsenbord-app Gboard van Google zorgt bij verschillende gebruikers voor problemen. Na de update crasht de app waarbij gebruikers de melding krijgen ‘Gboard is gestopt’.

‘Gboard is gestopt’

Verschillende gebruikers maken melding van problemen met toetsenbord-app Gboard, van Google. Na een recente update welke deze week verscheen, melden sommige gebruikers dat zij geen tekst meer kunnen invoeren, omdat Gboard steeds crasht. Zodra de telefoon opnieuw wordt opgestart, in de hoop dat het probleem opgelost wordt, verschijnt direct de foutmelding ‘Gboard is gestopt’. Onhandig, als Gboard je toetsenbord-app is.

Het is niet helemaal duidelijk welke toestellen door de bug getroffen worden. In ieder geval weten wij dat de Motorola Moto G (3e generatie) door het probleem getroffen wordt. Daarbij lijkt het probleem ook voornamelijk bij toestellen van Motorola voor te komen, maar is niet bekend of ook toestellen van andere merken last hebben van de fout.

Oplossing

Het probleem zit in Gboard zelf en ligt niet direct aan de telefoon. Zoals aangegeven helpt het opnieuw opstarten van de telefoon niet. Eventueel kan het helpen door te gaan naar Instellingen > Apps > te zoeken naar Gboard en daar te kiezen voor ‘Opslag en cache verwijderen’.

Ook dit lijkt niet bij iedereen te werken. Het is dan raadzaam om een alternatief te downloaden zoals SwiftKey. Mocht je die nou ook niet kunnen opzoeken in de Play Store, omdat je toetsenbord crasht, tik dan op onderstaande button zodat je Swiftkey direct uit de Play Store kunt downloaden.

Google zal met een komende update de fout oplossen, zo is de verwachting. Sommige gebruikers ervaren het probleem dat zij helemaal niet meer in hun smartphone komen, waarbij alleen een factory-reset uitkomst lijkt te bieden.