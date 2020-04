Facebook: nieuwe ‘zorg-emoji’ voor een hart onder de riem tijdens corona

Vanwege het Coronavirus heeft Facebook een nieuwe emoticon toegevoegd. Het is een zogenoemde ‘care’ emoji waarmee je aan kunt geven iemand een hart onder de riem te steken. De emoji komt beschikbaar in zowel Messenger als via Facebook zelf.

Hart onder de riem emoji

Degenen die Facebook gebruiken kunnen vanaf nu een nieuwe emoji verwachten die gebruikt kan worden. Op dit moment is er keuze uit zes emoticons bij het liken van een bericht. In plaats van een duimpje, huilend of lachend gezichtje te kiezen, is er vanaf vandaag keuze uit een ‘zorg-emoji’. Dit is een emoticon die aangeeft dat je iemand een hart onder de riem steekt in deze moeilijke tijd.

De nieuwe emoji komt beschikbaar in Facebook zelf, maar ook in Messenger. In Messenger kun je het nieuwe hart kiezen door iets langer het al langer bestaande hartje ingedrukt te houden. De nieuwe emoji komt dus ook beschikbaar op het sociale netwerk zelf en die staat tussen de keuzes met andere like-mogelijkheden.

Volgens Facebook gaat het om een tijdelijke emoji. Als al het gedoe rondom COVID-19 voorbij is, dan verdwijnt waarschijnlijk de emoticon ook. Het kan zijn dat de nieuwe care-emoji nog niet direct zichtbaar is. In de komende dagen wordt hij naar iedereen uitgerold.