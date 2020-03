Deze 10 apps helpen je bij het thuiswerken tijdens het coronavirus

Het coronavirus zorgt voor vergaande gevolgen. Een groot aantal mensen werkt thuis, maar welke apps kunnen je helpen bij het thuiswerken? We delen 10 handige apps.

Thuiswerken kan slimmer

Je smartphone hoeft echt niet alleen maar als afleiding te dienen tijdens het thuiswerken. Om de verspreiding van het coronavirus een beetje proberen in te dammen, werken veel mensen thuis. Met deze 10 apps ben je nog productiever en maak je de smartphone ook gelijk nuttig!

Pomodoro: Focus To-Do

De Focus To-Do app is een erg handige applicatie waarmee je je creativiteit een flinke boost kunt geven. Handig is de ingebouwde taken-app die je inzicht geeft in je openstaande taken. Daarbij is er de Pomodoro Timer, hiermee stel je een tijd in en neem je daarna 5 minuten rust, om je daarna weer helemaal in die ene opdracht te storten. Deze handige app geeft je ook statistieken over je projecten.

Slack

Een onmisbare tool is natuurlijk Slack. Deze applicatie wordt al door een groot aantal medewerkers en bedrijven gebruikt. Met Slack kun je makkelijk chatcontact onderhouden met collega’s, bestanden delen en direct bellen met elkaar. Alles wat je nodig hebt om op afstand te werken. Daarbij is er integratie van diensten als Google Drive, Twitter, Dropbox en Zendesk. Daarbij werkt Slack effectiever dan een WhatsApp groep.

Microsoft Office

Onlangs heeft Microsoft een compleet vernieuwde all-in-one Office app uitgebracht voor Android. Hiermee kun je met één applicatie aan de slag met het bekijken en bewerken van documenten. Denk aan PowerPoint, Excel en natuurlijk Word. Niet alleen handig voor thuiswerk, maar ook voor jezelf kan het handig zijn.

7-minuten workout

Beweging is belangrijk. Als je vanuit thuis werkt, sta je misschien minder snel op. Om te kijken bij een collega, het bekende rondje naar het koffieapparaat, ga zo maar door. Een handige app voor overdag is ‘7-minuten workout’. Je kunt alle activiteiten achter elkaar doen, maar eventueel ook verspreiden over de dag. Zo blijf je lekker in beweging, wat beter is dan de hele dag in je bureaustoel zitten.

Office Workout

Voor de thuiswerker kan ook de app ‘Office Workout’ van pas komen. Deze applicatie laat je bewegen, waarbij je gebruik maakt van de attributen rondom je bureau. Je hebt in de Office Workout keuze uit veel verschillende oefeningen zodat je even letterlijk en figuurlijk de benen kunt strekken.

Hydro Coach

Drinken is belangrijk, en de app Hydro Coach kan je hierbij helpen. Misschien loop je wel minder snel naar de keuken voor een kop koffie of bak thee, dan dat je op het werk naar je koffieapparaat loopt. Met de Hydro Coach houd je je watergebruik en vochtinname bij. Ook geeft de app herinneringen als je weer wat moet drinken. Handig aan de app is dat je de gegevens kunt synchroniseren met Google Fit, Samsung Health en Fitbit.

Todoist

Even de taken die je vandaag, deze week of de komende weken moet doen op een rijtje zetten? De app Todoist kan hierbij helpen. Deze taken-app geeft je de mogelijkheid om je dag te organiseren, je dag te plannen en doelen ‘te tracken’. Todoist kan overweg met Google Agenda, Gmail, Slack, Amazon Alexa en andere diensten. Naast taken kun je ook weer subtaken toevoegen.

Google Drive

Natuurlijk is Google Drive een erg handige tool om met collega’s te werken aan een document. Niet alleen kun je aan de slag met tekstdocumenten, maar werk je ook simpel en snel samen aan spreadsheets ofwel Excel-bestanden en presentaties. Los van het werken aan een document kun je ook opmerkingen achterlaten voor je collega’s.

Digital Wellbeing / ActionDash

Toch snel afgeleid? Op veel Android-toestellen vind je Digital Wellbeing terug in de instellingen. Hiermee kun je bijhouden hoe vaak en hoe lang je in de weer bent met je smartphone. Een functie hierin is Focusmodus. Hier kun je apps aanvinken die je afleiden. Deze kun je vervolgens tussen bepaalde tijden ‘grijs maken’ en dus even niet direct gebruiken. Handig!

Mocht Digital Wellbeing niet op je smartphone staan, dan kun je deze op verschillende devices downloaden uit de Google Play Store. Een alternatief is van ontwikkelaar Chris Lacy, bekend van Action Launcher. Met ActionDash krijg je vergelijkbare mogelijkheden en opties.