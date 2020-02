Microsoft lanceert nieuwe, gratis all-in-one Office-app

Microsoft heeft een nieuwe Office-app uitgebracht in de Google Play Store. Het is een all-in-one app met de Office-apps in één applicatie.

Nieuwe Office-app

In de afgelopen maanden heeft Microsoft getest met een nieuwe Office-app. De applicatie bevat alle handige tools die we kennen van het pakket. Dit betekent dat de Android-apps van Word, Excel en PowerPoint te bereiken zijn van één app.

Je hebt de mogelijkheid om door je bestanden te bladeren, inclusief documenten die zijn opgeslagen in je OneDrive. Verder is er synchronisatie met Windows 10, de Office Lens scanner en een geïntegreerde QR-scanner. Verder heb je met de nieuwe Office-app de mogelijkheid direct PDF’s te ondertekenen en bestanden te bewerken. Snel ideeën noteren kan met Sticky Notes.

Microsoft Office is geheel gratis te gebruiken, je hoeft dus geen abonnement te hebben op Office 365 of dergelijke. Daarbij kun je gebruik maken van verschillende sjablonen zodat je bepaalde ontwerpen kunt gebruiken.

De applicatie kan niet overweg met tablets. Je kunt de app downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.