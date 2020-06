Android 11 krijgt 117 nieuwe emoji: dit zijn ze

In de nieuwste Beta van Android 11 zijn 117 nieuwe emoticons te vinden. Van de man met snor, kerstvrouw en theepot tot aan de zeehond. De nieuwe emoji’s maken deel uit van Emoji 13.0.

Nieuwe Android 11 emoji

We schreven donderdag over de nieuwe Android 11 Beta. Na verschillende Developer Preview-versies heeft Google dus nu de meer stabiele versie van de Android-versie uitgebracht. Google heeft Emoji 13.0 toegepast, waardoor gebruikers aan de slag kunnen met in totaal 117 nieuwe emoticons. Het gaat niet om 117 totaal nieuwe smileys, want sommigen zijn aanpassingen van kleuren of geslacht van andere emoticons.

We vinden onder andere verschillende nieuwe dieren, zoals de zeehond, zwarte kat, dodo, kakkerlak, worm en ijsbeer. Maar er zijn ook diverse nieuwe onderwerpen zoals een theepot, fondue, olijf, rots, piñata, accordeon, een raam, tandenborstel en rolschaats. Daarnaast zien we een man en vrouw die een baby voedt, in verschillende huidskleuren. Nieuw is ook de vrouwelijke kerstvrouw, een man met sluier en een man en vrouw in smoking. In Emoji 13.0 is ook gewerkt aan een lachend gezicht met een traan, ninja en een geknepen vinger.

Overigens, als je deze nieuwe emoji’s wilt gebruiken en ze bijvoorbeeld wilt sturen naar iemand met een iPhone, dan is er nog wat geduld nodig. Apple voegt naar het schijnt later deze maand pas de ondersteuning toe aan de nieuwe versie van iOS.