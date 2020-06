Android 11 Beta beschikbaar: dit is nieuw, en dit moet je erover weten

Google heeft eindelijk de meer definitieve versie van Android 11 vrijgegeven. De fabrikant komt met de Android 11 Beta, en hij komt niet alleen naar de Pixel-devices.

Android 11 Beta

Na verschillende Developer Preview-versies van Android 11 is nu de meer stabielere versie uitgebracht van de nieuwe Android-versie. In de Android 11 Beta zijn de nieuwe functies uit deze versie te vinden en is er goed nieuws voor Pixel-eigenaren, maar ook voor andere toestelbezitters.

Als eerst komt de Android 11 Beta beschikbaar voor de bezitters van de Pixel 2 (XL), Pixel 3 (XL), Pixel 3a en Pixel 4 (XL). In de komende weken zal de nieuwste versie ook naar andere toestellen beschikbaar komen, al is nu nog niet helemaal duidelijk welke toestellen dit zijn.

Toen de beta naar Android 10 werd vrijgegeven kwam deze onder andere beschikbaar voor de OnePlus 6/6T, LG G8 en Sony Xperia XZ3. Toestellen van Samsung zaten hier niet bij. We horen waarschijnlijk binnenkort welke toestellen de Android 11 Beta kunnen verwachten. Met de Beta kun je als eerst nieuwe functies gebruiken.

Nieuwe functies

In Android 11 zijn een reeks nieuwe functies te vinden. We zetten deze nieuwe functies op een rijtje.

Notificaties en Bubbels

Google heeft verschillende verbeteringen doorgevoerd in de notificaties. Chatgesprekken uit bekende chat-apps krijgen een eigen notificatie. Je kunt gesprekken ‘vastzetten’ middels bubbels, zodat je die altijd en overal terug kunt vinden. Deze blijven ook actief als je een andere app geopend hebt. Ze doen denken aan de Chat Heads van Facebook.

Daarnaast worden conversaties apart geordend in de notificatiebalk, boven de andere meldingen van apps. De uitleg hiervan is te zien in onderstaande GIF.

Mediabediening

We vinden nog meer verbeteringen terug in het notificatievenster. Voortaan vind je daar een groter scherm voor het bedienen van je multimedia. Denk aan het afspelen van muziek. Je hebt direct toegang tot de afspeelknoppen of het schakelen tussen apparaten waarop je een track af wilt spelen.

Power-menu

Gebruikers krijgen een vernieuwd menu te zien als zij de power-button wat langer ingedrukt houden. Niet alleen meer een optie met uitschakelen of opnieuw opstarten, maar ook een venster voor het bedienen van bijvoorbeeld je slimme lampen of andere dingen. Daarbij kan het in verschillende gevallen je instapkaart van een luchtvaartmaatschappij tonen en bevat het een integratie van kaarten uit betaaldienst Google Pay.

Privacy

Google heeft Android 11 ook nog meer verbeteringen gegeven rondom de privacy. Android 11 geeft je meer gedetailleerde controle voor de meest gevoelige permissies. Je kunt een app bijvoorbeeld eenmalige machtigingen geven. Wanneer je een volgende keer de app opent, moet de app dan opnieuw om deze rechten vragen. Denk aan toestemming tot je camera, locatie, microfoon of media.

Wanneer een app langere tijd niet gebruikt wordt, worden alle rechten gereset. Hiervan word je als gebruiker op de hoogte gebracht.

Gboard

Het Gboard toetsenbord van Google is ook verder verbeterd in Android 11. Standaard heeft het al suggesties voor woorden. Dit wordt verder verbeterd. Dankzij een speciale beveiliging op het toestel kunnen suggesties voor emoji en tekst gegeven worden middels Federated Learning en kan Google niets zien van wat er getypt wordt.

Uitrol

Nadat in februari begonnen werd met de eerste Developer Preview is nu dus de Android 11 Beta beschikbaar. Het is niet bekend wanneer deze naar andere toestellen komt. We verwachten rond de herfst de definitieve versie van Android 11, waar fabrikanten dan mee aan de slag kunnen. Heb je een Pixel en wil je nu al aan de slag met de beta, dan kun je je hier aanmelden.

New ways to prioritize people, control devices, and set privacy permissions. Learn what’s included with #Android11: https://t.co/kHENmqUk55 pic.twitter.com/5RTxy7tGg8 — Android (@Android) June 10, 2020