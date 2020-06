Android 11: beta-versie per ongeluk uitgerold – vier nieuwe functies

Android 11 komt steeds dichterbij. Nadat we al meerdere Developer Previews hebben gezien, komt de fabrikant ook binnenkort met een Beta-versie. Die is nu per ongeluk al uitgelekt. Daardoor komen we meer te weten over de nieuwe versie.

Android 11 Beta vroegtijdig uitgebracht

Google heeft naar een aantal toestellen ‘per ongeluk’ de nieuwste Android-versie uitgerold; Android 11. Vanwege de situatie in de Verenigde Staten is de Android 11 Beta Launch Show uitgesteld, zo schreven we van het weekend. Deze stond aanvankelijk vandaag, op 3 juni, gepland, maar dat gaat dus niet door. Het was de verwachting dat Google hier de eerste beta vrij zou geven.

Meerdere toestellen hebben inmiddels de Android 11 Beta ontvangen. Google voorziet de nieuwe Android-versie in deze beta van een aantal nieuwe verbeteringen. We zetten ze hieronder op een rij.

Snelle instellingen met mediabediening

Gebruikers krijgen in de snelle instellingen direct toegang tot de muziekspeler, wat handig is voor de fervente Spotify-luisteraar. In plaats van een plekje in het notificatievenster, komt deze dus bij de snelle instellingen te staan. Je kunt direct een track pauzeren of afspelen, of juist een track voor- of achteruit gaan. Het is echter goed mogelijk dat Google deze optie uit de definitieve versie sloopt, maar in de Beta is hij dus in ieder geval aanwezig.

Power-menu

Het power-menu is ook voorzien van verbeteringen. Waar je nu nog snel de Google Assistent mee kunt inschakelen, of de telefoon kunt herstarten, wordt het mogelijk om meer opties toe te voegen. Je kunt bijvoorbeeld passen toevoegen (zoals een creditcard, al werkt dit mogelijk alleen met Google Pay), toegang tot je Home-app met snelle verlichting en meer.

Pixel Launcher

Voor de Pixel-toestellen heeft Google gewerkt aan nieuwe opties in Android 11. Google kan je vragen of je suggesties wilt zien van apps die je mogelijk op je homescreen wilt hebben. Hierbij kijkt de telefoon naar je smartphonegebruik.

Here’s the animation that plays on that page. pic.twitter.com/iVuU9jzTom — Mishaal Rahman (@MishaalRahman) June 1, 2020

Bubbles

Tijdens de aankondiging werd bekend dat Google werk heeft gemaakt van de Bubbles, die apps kunnen tonen. Hiermee heb je snel toegang tot een notificatie van een chat-app zoals WhatsApp. Ze zijn te vergelijken met de chat heads van Facebook Messenger. Je hoeft de app niet te openen om een bericht te zien en te beantwoorden. Ideaal.

Beta

De eerste beta zal binnenkort officieel vrijgegeven worden. Later zullen nog twee beta’s uitgerold worden, waarna we in de herfst de definitieve versie van Android 11 kunnen verwachten.