Google geeft Android 11 Developer Preview 2.1 vrij vol bugfixes

Google brengt later dit jaar de stabiele versie uit van Android 11. Voor het zover is wordt er flink getest. Het is tijd voor een tussentijdse Developer Preview waarbij een hoop bugs en fouten worden aangepakt. Dit komen we tegen in Developer Preview 2.1.

Android 11 Developer Preview 2.1

Half maart werd door Google een nieuwe versie uitgebracht van de testversie van Android 11. Dit was Android 11 Developer Preview 2. Nu is er een nieuwe versie ontwikkeld. Hierbij valt het op dat het eigenlijk alleen maar bugfixes zijn. Dit moet de nieuwe versie van Android weer wat stabieler maken, al blijven Developer Preview-versies vooral voor ontwikkelaars en zijn ze niet geschikt voor dagelijks gebruik.

De changelog van de Developer Preview 2.1 hebben we hieronder neergezet.

General Fixed an issue where a crash would occur when long pressing to select an element within the recent apps overview. Fixed an issue where the status bar could crash in the background if its components weren’t all initialized yet. Fixed an issue where too many WindowTokens were created by SystemUI causing jankiness and dropped frames when navigating and scrolling apps.

Apps Fixed an issue where the Wear OS app could crash when trying to pair a Wear OS device. Fixed an issue where the Settings app could crash after tapping the search bar in the app.



Voor de verschillende Pixel-toestellen wordt de update beschikbaar gesteld als OTA file of Factory Image. Zoals gezegd is een Developer Preview niet geschikt voor dagelijks gebruik.

Pixel 4 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend

Pixel 4 XL Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend