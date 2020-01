Google werkt aan nieuwe Nearby Sharing-functie voor Android 11

De nieuwste Android-versie kan een handige nieuwe feature verwachten. Met Android 11 zal Nearby Sharing toegevoegd worden aan het besturingssysteem, waarmee het delen van bestanden een stuk makkelijker zal worden.

Nearby Sharing in Android 11

Apple biedt al langere tijd een functie aan genaamd AirDrop. Hiermee kun je gemakkelijk en snel bestanden uitwisselen tussen verschillende Apple-apparaten zoals een iPad, Mac en iPhone. Google zou volgens bronnen nu werken aan een vergelijkbare functie voor in Android. De collega’s van XDA hebben aanwijzingen hiervoor ontdekt in de code van de nieuwste versie van Google Play Services.

Google zou de service ‘Nearby Sharing’ willen noemen, waarmee het mogelijk wordt om snel bestanden uit te wisselen tussen Android-apparaten en mogelijk ook wel Chrome OS? Dat de aanwijzing nu is opgedoken, kan betekenen dat we deze functie terug gaan zien in Android 11, welke later dit jaar verwacht wordt.

Nearby Sharing maakt eerst via Bluetooth verbinding met het andere apparaat. Vervolgens wordt tussen deze twee toestellen een draadloos netwerk (WiFi) opgezet, waar de bestanden via verzonden worden. Nu is het afwachten of de functie definitief terugkomt in Android 11.