Dit zijn de 4 zoekmachines die Google je laat kiezen op je Android-toestel

Google gaat gebruikers bij het instellen van hun (nieuwe) Android-toestel vier opties aanbieden voor de keuze van een zoekmachine. Tot nu toe is dat standaard Google, maar daar gaat binnenkort verandering in komen. Dit zijn de drie partijen waar je uit kunt kiezen.

Zoekmachine in Android

Vanaf 1 maart gaat Google nieuwe zoekmachines aanbieden, die gebruikt kunnen worden als standaard zoekmachine op je Android-apparaat. Dit is het gevolg van een boete die door de Europese Commissie eerder is opgelegd aan Google. In 2018 kreeg Google een boete van 4,34 miljard euro omdat het op een oneerlijke manier ervoor zou zorgen dat Android-gebruikers de Google-zoekmachine zouden gebruiken.

Wanneer een nieuw toestel ingesteld wordt, krijgen gebruikers vanaf 1 maart 2020 vier opties te zien om de zoekmachine die zij wensen te selecteren. Dit kan per land verschillen, waarbij de zoekmachine verplicht wordt om beschikbaar te zijn in de taal van het land. De partijen zijn gekozen na een veiling, welke elk kwartaal herhaald wordt. Zoekmachines die het meeste bieden, worden meegenomen tussen de drie partijen.

In Nederland kunnen we vanaf 1 maart één van de volgende zoekmachines gebruiken; Google zelf, DuckDuckGo, GMX en Info.com. Vooral DuckDuckGo kan een interessante keuze zijn voor veel gebruikers. Bij deze zoekmachine ligt de focus voornamelijk op privacy. Microsoft’s Bing is de (grote) afwezige in ons land, net als andere partijen als Yahoo. Naast het kiezen van een zoekmachine, werd eerder in de Play Store al een optie uitgerold om een browser te kiezen. Ook kon daar een zoekmachine gekozen worden, maar nu wordt de optie dus al aangeboden bij het instellen van een nieuwe telefoon.