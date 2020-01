Android beveiligingsupdate januari 2020: 41 patches voor nieuwe update

De eerste beveiligingsupdate van januari voor Android is een feit. Google heeft de nieuwe patch vrijgegeven. Met beveiligingsupdate januari 2020 worden meer dan 40 zwakke plekken en kwetsbaarheden in het besturingssysteem uit de wereld geholpen.

Beveiligingsupdate januari 2020

Samsung heeft de beveiligingsupdate van januari al eerder vrijgegeven voor de Galaxy S10-serie en voor de Galaxy A50, en nu heeft Google zelf de update officieel vrijgegeven. Google zal ook beginnen met het updaten van de Pixel 2-serie en nieuwer, waarbij ook nog een reeks verbeteringen en optimalisaties worden doorgevoerd.

Als we kijken naar het zogenoemde Android Security Bulletin van januari, zien we dat 41 zwakke plekken in de beveiliging van Android worden aangepakt. Dit betekent niet dat alle patches ook voor alle toestellen bedoeld zijn. Er wordt onderscheid gemaakt tussen Android-versies, en ook tussen bepaalde componenten in je tablet of smartphone. Daarbij zijn er verschillende risiconiveaus (zoals kritiek, gematigd of hoog).

Verschillende fabrikanten zullen nu aan de slag gaan met het optimaliseren van beveiligingsupdate januari 2020 voor hun smartphones. Ook deze maand zullen we je weer hiervan op de hoogte proberen te houden. Daar kunnen we jou goed bij gebruiken. Krijg jij een beveiligingsupdate binnen, mail deze informatie, samen met een screenshot naar redactie @ droidapp (punt) nl!