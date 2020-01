De 8 beste apps van december 2019 (+ het belangrijkste nieuws)

Het is de eerste dag van de nieuwe maand en tevens de eerste van het nieuwe jaar, en dus blikken we weer terug op de afgelopen maand. Wat was het belangrijkste nieuws en wat zijn de beste apps van december?

Android in december

In de laatste maand van het jaar was het vrij rustig qua nieuws. Volgende maand zullen we de eerste nieuwtjes al wel weer binnen zien rollen, want begin januari is er de CES. In december vierde Angry Birds alweer haar tiende verjaardag. Daarbij werd bekend dat het kabinet een updateplicht wil voor smartphones en slimme apparaten.

Een grote groep gebruikers ervaart problemen met Gboard. De toetsenbord-app van Google kreeg medio december een update waarna sommigen de app niet meer kunnen/konden gebruiken en er ‘Gboard is gestopt‘ tevoorschijn kwam als foutmelding. Samsung maakte bekend de Galaxy Fold toch uit te brengen in Nederland en op 16 december was er een grote storing bij T-Mobile. Nokia bracht haar nieuwe betaalbare Nokia 2.3 uit in Nederland en Huawei de Nova 5T.

December is traditioneel gezien ook de maand van de lijstjes. We zagen het Year in Search 2019 overzicht van Google, YouTube Rewind 2019 en het jaaroverzicht van Netflix. Uiteraard was er ook weer jouw persoonlijke lijst van Spotify in Spotify Wrapped 2019. Ook kun je nu direct zien welke Instagram-foto’s bij jou het meest populair waren in 2019; met de Best Nine 2019.

Eerder deze maand werd ook de dienstregeling van de treinen, bussen, metro, trams en het andere openbaar vervoer aangepast in Nederland. Dat hoeft geen probleem te zijn, met ons interessante OV-apps artikel.

Specials

We hebben verschillende toffe artikelen gepubliceerd op DroidApp. Denk aan de 5 onmisbare apps van iedere DroidApp-schrijver en onze keuze voor meest interessante smartphones van 2019. Daarbij willen we je graag nog onderstaande artikelen onder de aandacht brengen, zoals het overzicht met de beste apps van het afgelopen jaar.

Vergeten

We hebben ook weer een aantal mooie edities gepubliceerd van ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’. Wat denk je van de eerste telefoon met T9-invoer en de eerste smartphone met mobiele televisie! De edities hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet.

Beste apps

Op DroidApp hebben we in december weer aandacht besteed aan verschillende apps. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, omdat ze een update hebben ontvangen of om een andere reden. Hieronder hebben we de 8 beste apps van december 2019 op een rij gezet.

Buienradar

Er verscheen een update voor de Buienradar app. Vanaf nu kun je in de app instellen dat je een melding wilt ontvangen als er de verwachting is dat je de autoruiten moet krabben. Je krijgt uiteraard de melding hierover de avond van tevoren en je kunt de notificatie uitschakelen in het weekend. Handig!

Heel Holland Bakt

Sinds december is ‘Heel Holland Bakt’ weer op televisie te zien. Daar hoort ook een nieuwe app bij, welke dan ook is verschenen in de Play Store. Met de nieuwe Heel Holland Bakt app heb je een heel nieuw design en daarbij ook nieuwe functies zoals een poll en natuurlijk de vertrouwde recepten.

TikTok

Het netwerk TikTok is enorm populair onder een grote groep gebruikers. We hebben daar op DroidApp een uitgebreid artikel aan gewijd, waarin we dieper ingaan op de mogelijkheden (en risico’s) van TikTok. Met de app kun je korte filmpjes maken, en bijvoorbeeld playbacken op de muziek. Daarbij heb je een uitgebreid aanbod aan bewerkingsmogelijkheden zodat je een toffe video kunt maken.

Google Assistent

Google heeft de eigen Assistent uitgebreid met een realtime vertaalfunctie. Dankzij deze toevoeging kun je gesprekken met iemand anders vertalen in 44 talen, waaronder ook de Nederlandse taal. Dat maakt het voeren van een gesprek in een ander land een heel stuk makkelijker. Lees hier meer over de vertaalfunctie in Google Assistent.

Pokémon Go

Niantic brengt met regelmaat nieuwe functionaliteit naar de AR-game Pokémon Go. In het spel kun je nu gebruik maken van een Pokémon Buddy. Je neemt deze vriend mee op avontuur, maar dat niet alleen, je moet hem wel verzorgen. Ook kun je werken naar een hoger Buddy-niveau.

Monopoly

Het populaire bordspel heeft een compleet vernieuwde app gekregen. Met de Monopoly game voor Android kun je het spel spelen zoals je dat (misschien wel vroeger) aan de eettafel deed. Tevens kun je het tegen je vrienden opnemen, en is er ook een multiplayer-modus.

Polarsteps

Polarsteps is zonder twijfel mijn meest favoriete reis-app. Met de applicatie kun je via je smartphone je hele reis bijhouden met foto’s, tekst en de realtime route op een toffe manier. Dankzij de in december uitgebrachte update kun je vanaf nu ook video’s toevoegen aan je reisverslag.

Veldgids

Ben je benieuwd naar wat er nou allemaal door de tuin rent, vliegt en wat er groeit? Met de Nederlandse Veldgids app krijg je hier precies inzicht in. Vogels kun je met de app direct herkennen dankzij de aanwezigheid van de vogelgeluiden en ook geeft de app uitgebreide informatie over zoogdieren, vlinders, libellen, vogels, planten en paddestoelen.

Bonus-tip: DroidApp App

Grote kans dat je de DroidApp App al geïnstalleerd op je telefoon hebt staan. Mocht je dat nog niet hebben gedaan, doe dat dan zeker. Je profiteert van het beste van DroidApp; met alle artikelen, tips, reviews en specials in één app. In de DroidApp App vind je ook de specificaties en actuele prijzen van de vele smartphones.