Er is een compleet vernieuwde Heel Holland Bakt app uitgebracht voor Android (en iOS). Het nieuwe seizoen 2019-2020 start vanavond, dus een nieuwe app komt daarbij goed van pas. Er zijn meer functies en zelfs een Heel Holland Bakt Adventskalender.

Heel Holland Bakt app update

Er is een update uitgebracht voor de Heel Holland Bakt app. Deze applicatie werd in 2017 uitgebracht, en met de grote update van nu krijgt de toepassing een nieuw design. Onderin beeld heb je de navigatiebalk met verschillende opties. Zo kun je navigeren naar het startscherm met een poll, waarbij je je mening kunt geven en recepten kunt vinden.

Er is ook een speciaal video-tabblad, waar je tips kunt bekijken, maar ook aan de slag kunt gaan met een quiz, leuke dingen krijgt te zien of baktips krijgt. Daarbij kun je in de Heel Holland Bakt app ook terecht voor artikelen over het programma en heb je snel toegang tot bewaarde recepten. Tot slot kun je je eigen gemaakte meesterwerken uploaden als foto of video via de app. Met de zoekfunctie kun je op zoek naar recepten, artikelen en video’s, waaronder die uit de voorgaande afleveringen.

Adventskalender

In de Heel Holland Bakt app vind je ook de adventskalender. Hiermee kun je kans maken op mooie prijzen. Denk hierbij aan schorten, boeken en meer. Ook vind je achter elk vakje wat extra content. Dit zijn bijvoorbeeld bloopers, achter de schermen-beelden en sneak previews..

App downloaden

Je kunt de app van Heel Holland Bakt downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button. Seizoen 2019-2020 start vandaag, zondag 15 december, om 21:35 uur op NPO1. Vervolgens kun je het programma bekijken op de zondagen om 20:20 uur.