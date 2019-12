Dienstregeling 2020: dit zijn de beste OV apps voor het openbaar vervoer

Op 15 december 2019 gaat de nieuwe dienstregeling 2020 in voor het openbaar vervoer. Niet alleen je trein kan voortaan op andere tijden rijden of een ander traject afleggen. Ook bij bussen, trams, metro’s en andere vormen van OV kan er wat gaan veranderen. Maar wat zijn de wijzigingen in de nieuwe dienstregeling? Met deze handige OV apps weet je het direct. We hebben ook nog een aantal andere handige openbaar vervoer apps aan het lijstje toegevoegd.

OV apps

Ieder jaar, op de tweede zondag van december, wijzigt de dienstregeling voor het openbaar vervoer. Ook dit jaar, op 15 december, gaan er weer een aantal dingen veranderen. Verschillende trajecten en tijden veranderen met de nieuwe dienstregeling van 2020. Via je smartphone ben je met de verschillende OV apps direct op de hoogte.

Dienstregeling 2020

Met de 2020 dienstregeling worden weer een aantal dingen omgegooid. In verschillende regio’s gaan andere vervoersbedrijven rijden met nieuwe bussen. Ook de NS voert veranderingen door op het spoor en in verschillende regio’s veranderen de tijden en routes. Om niet voor verrassingen te staan, hebben wij een aantal handige OV apps voor je op een rij gezet.

OVinfo

De app OVinfo hebben we al vaker behandeld op DroidApp. En als OV-reiziger weet je waarschijnlijk al hoe handig deze applicatie is. De OVinfo app geeft precies aan of een bus, tram of ander vervoersmiddel vertraging heeft. Daarbij krijg je ook te zien waar de bus is en kan je de positie hiervan op de kaart bekijken.

In de OVinfo app kan je ook raadplegen welke trein wordt ingezet en of er stremmingen zijn. Een handige feature in de OVinfo app is de mogelijkheid om de vertrektijden en aankomsttijden van een dag terug of een aantal weken vooruit te bekijken. Handig voor de nieuwe dienstregeling!

NS Reisplanner Xtra

Sinds enige tijd biedt de NS Reisplanner Xtra app de mogelijkheid om je reis niet alleen per trein, maar ook met het andere OV te plannen. Je kunt je reis plannen en deze vervolgens opslaan. Tevens zie je wat de drukte-verwachting is voor het traject en de prijs van de tickets.

Wijzigingen in de dienstregeling vind je eveneens in de applicatie terug. Je ziet ook in de NS app welk materieel er in wordt gezet en of deze korter is dan normaal. Via de Treinradar zie je precies waar je trein op dit moment is. Het is ook mogelijk om je kaartje voor de treinreis via de app aan te schaffen.

9292

Voor het opvragen van een reisadvies met het openbaar vervoer is er 9292. Met de nieuwe dienstregeling kan deze applicatie zeker van pas komen. Je plant je reis van A naar B en kan hierbij aangeven of je bepaalde vervoersmiddelen uit wilt sluiten. Ook kan je een via-locatie als tussenstop toevoegen en kan je een reis opslaan voor later.

Je ziet in de 9292 app of je moet overstappen, wat de kosten zijn van de reis en of er vertraging is. Door in te loggen met je 9292 account kan je ook bepaalde locaties opslaan om deze later sneller te kunnen gebruiken. Wanneer je een stukje moet lopen, krijg je in de app de looproute van de bushalte of het station naar de locatie te zien. Onze ervaring is wel dat de tijd die je kwijt bent om te lopen niet altijd even accuraat is. Google Maps kan je dan hierbij prima helpen!

Moovit

Een andere handige applicatie is Moovit. Deze app heeft in de afgelopen jaren regelmatig updates gehad met een vernieuwd design. Met de applicatie kun je gedetailleerd zien wat de route van een buslijn is, je ziet bijvoorbeeld de route op de kaart. Daarnaast kun je een melding instellen als je uit moet stappen en kan je zoeken op haltes, route en op lijnnummer. Je krijgt vervolgens alle nuttige informatie te zien en je kunt deze dan weer toevoegen aan je persoonlijke favorieten.

De Moovit app geeft je ook direct live inzicht van je rit, zodat je weet waar je bent. De handige widget geeft je een overzicht van je favoriete lijnen en locaties met de daarbij horende informatie. We vinden ook een aantal sociale functies, zo kan je je beoordeling geven over de rit of een melding maken van bijvoorbeeld een overvolle bus.

Rijden de Treinen

De Rijden de Treinen app is een nuttige, handige applicatie voor de treinreiziger. In strak Material Design worden de vertrektijden, storingen, stremmingen, vertragingen en mededelingen getoond. Je kunt per station de vertrektijden van de verschillende treinen opvragen.

Reis je vaak op een bepaald traject? Dan kan je deze als favoriet toevoegen zodat je een melding krijgt als er wijzigingen zijn in de dienstregeling op dat moment. De Rijden de Treinen app laat ook zien welk materieel er wordt ingezet door de NS, of andere treinvervoerders zoals Connexxion, Breng en Arriva.

OV-chipkaart app

De OV-chipkaart app is ook een handige toepassing voor degenen met een OV-chipkaart. In de applicatie zie je de reishistorie met de daarbij horende kosten. Ook kan je de servicepunten opzoeken. In de OV-chipkaart app kan je zowel een persoonlijke als een anonieme OV-chipkaart toevoegen om inzicht te krijgen in de informatie. Tot slot is er een functie die laat zien of je vergeten bent om uit te checken.

Google Maps

Google Maps is niet alleen voor autonavigatie een handige app. Op de kaart zie je de bushaltes inclusief de lijnen en de tijden waarop de bussen aankomen. Hou er rekening mee dat omleidingen niet altijd in de applicatie getoond worden. Ook vind je bij de bushaltes en stations de actuele tijden en kan je een route plannen met Google Maps. Wil je nog meer uit Google Maps halen? Lees dan ons uitgebreide artikel met Google Maps tips.

Openbaar vervoer apps van de vervoerders

Behalve EBS en Qbuzz heeft iedere vervoerder een eigen applicatie uitgebracht. Vaak zijn deze voorzien van een routeplanner die samenwerkt met 9292. Daarnaast zijn vaak net wat andere functies beschikbaar die van pas kunnen komen in de regio waar het busbedrijf zijn routes heeft. We zetten de verschillende openbaar vervoer apps voor je op een rij.

Arriva app

In 2016 bracht vervoersbedrijf de Arriva app uit. Met deze applicatie kan je je reis van A naar B plannen door heel Nederland. Tevens kan je inschakelen dat de app van Arriva je een seintje geeft als je bijna bij de halte bent. Hierbij heeft het als doel om niet te vergeten om uit te checken met je OV-Chipkaart.

Je ziet de live vertrektijden van de bus en een overzicht van de oplaadpunten voor je OV-Chipkaart. Arriva rijdt in Nederland in Friesland, op de Waddeneilanden, Noord-Brabant, de Vechtdallijnen in Drenthe/Overijssel, Flevoland, Gelderland, Groningen en Limburg.

Connexxion app, Breng en Hermes

De Connexxion app is voorzien van de mogelijkheid om de actuele vertrektijden te bekijken. Ook is er een zoekfunctie die je laat zoeken op buslijn of haltenaam en je kunt deze als favoriet toevoegen. Ook krijg je via de Connexxion app inzicht in de omleidingen of eventuele verstoringen. Op de kaart kan je de actuele locatie van de bus opvragen, die iedere minuut wordt ververst.

Connexxion heeft ook een aantal dochtermerken rondrijden in Nederland. Dit zijn Breng en Hermes. Breng rijdt in de regio Arnhem en Nijmegen, Hermes in Eindhoven. De vormgeving van de Hermes en Breng app is vergelijkbaar met die van Connexxion. Ook de functies zijn hetzelfde. Enkel de kleur van de applicatie en de interface verschilt en past beter bij het desbetreffende vervoersbedrijf.

Syntus / Keolis app

Vervoersbedrijf Syntus is actief in Utrecht, Almere, Overijssel en Gelderland. Met de Syntus app kan je losse kaartjes en abonnementen aanschaffen via je smartphone. Syntus kwam hiervoor eerder al met een test. De betaling verloopt via creditcard of iDEAL en je kunt het kaartje vervolgens op je telefoon laten zien aan de chauffeur. In tegenstelling tot andere OV apps, dien je bij de Syntus app voor gebruik eerst in te loggen.

RET app

De RET is actief in de regio Rotterdam en verzorgt verschillende stad- en streeklijnen voor de bus. Daarnaast rijden er ook trams en metro’s van de RET en is er de BOB-bus en de ferry tussen Hoek van Holland en de Maasvlakte.

De RET app is bekend onder de naam RET Real Time en laat je je rit door heel Nederland uitstippelen. Tevens vind je in de RET app de live vertrektijden, krijg je een pushbericht bij een verstoring of omleiding op jouw lijn en is er actuele weersinformatie. Je ziet ook een overzicht met beschikbaarheid van OV-fietsen per halte.

HTM app

Voor de regio Den Haag is de HTM verantwoordelijk voor het bus- en tram-vervoer. Dit omvat ook bijvoorbeeld ook Rijswijk, de trams in Delft en Zoetermeer. Met de HTM app blijf je op de hoogte van stremmingen en krijg je het reisadvies.

In de HTM app kan je je reis door heel Nederland plannen en zie je de actuele vertrektijden. Ook de OV-Chipkaartpunten zijn zichtbaar in de app, net als een volledig overzicht van lijnen en haltes.

GVB app

In de GVB app vind je alle informatie voor het openbaar vervoer in Amsterdam. Zowel de bussen, metro’s, trams en de veerponten vind je in de applicatie. Echter is de app niet alleen voor het OV in Amsterdam nuttig, je kunt namelijk voor heel Nederland de route plannen in de strak uitziende toepassing.

Verder zie je realtime waar je vervoersmiddel is en kan je per halte zien welke lijnen er komen en op welk tijdstip dit gebeurt. Tevens kan je een halte als favoriet markeren, kan je de omleidingen zien en hiervan eventueel een push-notificatie van ontvangen.

U-OV app

U-OV, onderdeel van Qbuzz verzorgt het busvervoer in en rond Utrecht. Daarbij is er ook nog de sneltram tussen Utrecht, Nieuwegein en IJsselstein. Met de U-OV app blijf je op de hoogte van storingen en kan je natuurlijk je eigen reis plannen. Echter is de applicatie sinds 2018 niet meer beschikbaar.

Mocht je toch liever met de auto gaan, lees dan zeker ons uitgebreide artikel met Onmisbare auto-apps voor iedere automobilist. Benieuwd naar andere handige apps? Dan mag je het artikel 36 beste apps van Nederlandse bodem zeker niet missen!

Dit overzicht met OV apps is bijgewerkt op 14 december 2019