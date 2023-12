De 5 beste apps van november 2023 (+ het belangrijkste nieuws)

We gaan de maand december in. Hoog tijd om terug te blikken op de maand november. Ook dat doen we weer met een maandoverzicht. Wat was het belangrijkste nieuws, en wat waren de beste apps van november?

Android in november

We blikken terug op de afgelopen vier weken, de maand november. De smartphonenieuwtjes en vooral de Black Friday aanbiedingen vlogen om de oren, maar er was meer te melden. Denk bijvoorbeeld aan het Android 14 updateschema van Samsung dat gedeeld is. Verschillende toestellen van het merk hebben de Android 14 update ontvangen.

Ander nieuws was er ook; zo werd het nieuwe kleurenschema in Google Maps naar iedereen uitgerold. Oppo komt ook met nieuwe kleurtjes; en wel in de zin van ColorOS 14, de nieuwe skin van het bedrijf die over Android 14 ligt. Betalingsplatform iDEAL krijgt een nieuwe naam en wordt Wero.

KPN geeft klanten weer Combivoordeel waarbij je dubbel zoveel data krijgt op je mobiele abonnement. Die beloning is weer terug van weggeweest. Duolingo Music is gelanceerd, die je muziekinstrumenten, in dit geval piano, leert spelen. In Instagram kun je zelf stickers maken voor in je verhalen.

Reviews

In november zijn er verschillende reviews verschenen. Zelfs een iPhone kwam voorbij. We zetten de reviews van november op een rijtje.

Tips en specials

We hebben ook verschillende tips met je gedeeld op DroidApp. Die zetten we hier op een rij. Ditzelfde geldt voor de specials die we hebben gepubliceerd.

Vergeten

In onze rubriek ‘De vergeten smartphone’ en ‘De vergeten telefoon’ hebben we weer mooie toestellen besproken.

Beste apps

In de maand november hebben we verschillende applicaties besproken. DroidApp geeft je een overzicht met de beste apps van november in onderstaand overzicht. We hebben ze in willekeurige volgorde voor je neergezet.

Gaspedaal

Ben je op zoek naar een occasion, dan is de Gaspedaal app een installatie waard. Via het platform doorzoek je verschillende websites voor het vinden van je (nieuwe) droomauto. De app biedt gebruikers de mogelijkheid om auto’s te zoeken op basis van verschillende criteria, zoals merk, model, prijs, kilometerstand en locatie. Uiteraard biedt de app nog verschillende extra opties.

NASA+

Ben je geïnteresseerd in de ruimte, het heelal en alles daaromheen? Met de NASA+ app kun je je hart ophalen als je een passie hebt voor ruimte en techniek. Je krijgt een uitgebreid aanbod van entertainment, informatie en wetenschap. Inclusief exclusieve video’s en interviews en informatie over ruimtestation ISS. De dienst is gratis te gebruiken.

Flitsmeister

De app Flitsmeister werd in november geüpdatet naar Flitsmeister 11.0. Deze nieuwe versie werd voorzien van een nieuw ontwerp, en volgens de makers is het de grootste update sinds tijden. Zo is er aandacht besteed om de beste sneltoetsen direct binnen handbereik te plaatsen. Alles over de nieuwe functies, hebben we voor je meegenomen in het artikel over Flitsmeister 11.0.

Sygic

Een andere verkeers-app die een update heeft gekregen in november is Sygic. De navigatie-app kreeg een nieuw design, waarbij volgens Sygic is geluisterd naar de gebruikers, waardoor verschillende veranderingen en verbeteringen zijn doorgevoerd. Er is onder andere een nieuwe indeling toegepast in de applicatie, en ook is de kaart van verschillende optimalisaties voorzien.

Revolut

Bank-app Revolut kreeg eveneens een grote update in november. We maakten kennis met Revolut 10. De bank is flink in populariteit gegroeid en gebruikt nu ook Nederlandse IBAN-nummers. In onze Revolut review hebben we het nodige over de applicatie besproken. Je kunt namelijk gratis een bankrekening met creditcard openen. Meer informatie vind je terug bij Revolut. Nu dus Revolut 10, dat voorzien is van thema’s en verder kunt personaliseren. Verder kun je het startscherm aanpassen en bijvoorbeeld gebruik maken van widgets.

Bonustip: DroidApp App

Niets missen van je favoriete Android-site? We houden je op de hoogte via de DroidApp App. Onze gratis applicatie is reclamevrij en stuurt je desgewenst een push-notificatie bij een nieuwe melding. Je hebt toegang tot nieuws, apps en tips, maar ook de toesteldatabase met alle actuele prijzen en reviews.