Gaspedaal app helpt je bij de zoektocht naar een occasion

Het vinden van een auto die helemaal aan je wensen voldoet kan soms even een klus zijn. En heb je eenmaal het juiste model gevonden, dan nog de uitvoering en de kleur. De Gaspedaal app kan je hierbij helpen.

Gaspedaal app

Naar eigen zeggen biedt Gaspedaal het meest complete overzicht van occasions en nieuwe auto’s. Dit alles gebundeld in de Gaspedaal app. De applicatie bundelt het aanbod van verschillende sites en aanbieders, in één platform. Dat maakt de zoektocht naar een nieuwe auto of occasion een stuk makkelijker en sneller.

Bij de zoektocht naar je occasion kun je gebruik maken van de verschillende filters die aangeboden worden in de app. Allereerst kies je voor het merk en model, vervolgens pas je de prijs aan en ga je aan de slag met de andere filters. Zo kun je zoeken op trefwoord, wat bijvoorbeeld handig is als je op zoek bent naar een speciaal uitrustingsniveau die bekend staat onder een naam.

Filteren

Je kunt ook filteren op de diverse eigenschappen van een auto. Denk aan stuurverwarming, lederen bekleding, adaptive cruise control, of andere functionaliteit die je graag terug wilt zien bij een auto. Je kunt ook filteren dat je alleen resultaten te zien krijgt van autobedrijven, of je garantie wilt en ga zo maar door.

Eenmaal de filters ingesteld, krijg je de resultaten voorgeschoteld. Je ziet in een oogopslag de belangrijkste eigenschappen van een auto. Denk aan de naam, het bouwjaar en de actuele kilometerstand. Natuurlijk aangevuld met de prijs van de auto. Je ziet ook in welke plaats de auto te koop staat.

Gaspedaal werkt als een soort tussenservice. Je vindt alle aanvullende details op de website van de aanbieder. Daar helpt de applicatie je ook bij. Je ziet direct waar je de auto terug kunt vinden, waarna je doorgestuurd kunt worden naar de andere site.

Downloaden

De Gaspedaal app kun je gratis downloaden uit de Google Play Store via onderstaande button.