Google Maps laat je locaties opslaan met emoji: zo werkt het

Google heeft een nieuwe functie vrijgegeven voor Google Maps. Vanaf nu kun je je opgeslagen lijsten opslaan met een emoji. Zo heb je nog sneller zicht op opgeslagen locaties op de kaart.

Emoji’s in Google Maps

Google Maps is een ontzettend handige applicatie. Even een route van A naar B opzoeken, reviews lezen van de restaurantjes op het marktplein en kijken of je nog terecht kunt bij de boekhandel, voordat deze sluit. Met Google Maps kun je ook je favoriete locaties opslaan, en daar worden nu verschillende verbeteringen voor beschikbaar gesteld. Eerder begon de kaartendienst al met de uitrol van nieuwe kaartkleuren.

Vanaf nu kun je in Google Maps lijsten aanmaken, die voorzien zijn van een emoji. Op die manier kun je verschillende lijsten maken, waarbij je deze snel kunt herkennen. Erg handig, want tussen de gele markers kan het zomaar eens een zoektocht worden als je veel markers hebt. Tot nu toe werden slechts een handjevol verschillende markers getoond, zoals voor favoriete locaties of ‘wil ik heen-locaties. Nu kun je kiezen uit vrijwel alle emoticons om deze te koppelen aan een lijst. Deze icoontjes vind je niet alleen terug in de lijst, ze worden ook zo getoond op de kaart.

Lijsten

De lijsten vind je in Google Maps op verschillende manieren. Je kunt bij een locatie kiezen voor ‘opslaan’, waarna je kunt kiezen voor het toevoegen aan een lijst, of een nieuwe lijst te maken. Daar vind je dan de optie om een emoji te kiezen. Je kunt ook je lijsten bereiken via de volgende stappen;

Open Google Maps

Ga onderin de navigatiebalk naar ‘Opgeslagen’

Scrol hier naar beneden naar lijsten

Daar kun je nieuwe lijsten aanmaken, of bestaande lijsten wijzigen en bijvoorbeeld een nieuwe emoji kiezen

Het is een ontzettend handige functie om zo meer overzicht te krijgen in de opgeslagen locaties in Google Maps. In de webversie zien we de nieuwe icoontjes nog niet. We verwachten dat dit binnenkort wel het geval zal zijn. Onlangs werden de gele markers al vernieuwd in de kaarten-app.