Google Maps start met uitrol nieuwe kleuren voor kaarten

Ziet Google Maps er anders uit? Dat kan zomaar kloppen. Google lijkt te zijn begonnen met het verspreiden van een update voor Google Maps, waarbij de kaarten een ander kleurenschema krijgen.

Nieuwe kleuren voor de kaarten

Google rolt naar verschillende gebruikers een update uit voor de app van Google Maps. De grootste verandering; nieuwe kleurpaletten voor de kaarten. De vernieuwingen in de interface doen wat denken aan Apple Maps, de kaartendienst van Apple op onder andere de iPhone. Daar is de kleurstelling ook wat meer met het gebruik van toch wat meer sobere kleuren.

Links: huidige weergave – Midden: nieuwe weergave – rechts: Apple Maps

De nieuwe kaartkleuren kenmerken zich door het gebruik van lichtblauw voor het water, een andere kleur groen voor de natuurgebieden en de wegen zijn niet langer meer geel, maar meer tegen het grijsblauwe en grijze aan. Wat verder opvalt is dat de groene kleur bij de navigatie-aanwijzingen donkerder is geworden. Ditzelfde geldt voor de lijnkleur voor de navigatie. Deze is nu donkerder blauw dan op dit moment het geval is.

Het lijkt erop dat Google zich momenteel in de testfase bevindt. Er kan dus voor de publieke uitrol nog het één en ander veranderen. Wanneer de nieuwe interface naar iedereen uitgerold wordt is niet bekend. We schreven vorige week ook al over de vernieuwde routeplanner die voorzien is van nieuwe opties.