Google Maps met verbeterde routeplanner voor de snelste route

Een nieuwe functie komt beschikbaar voor Google Maps. De eerste gebruikers zien een nieuwe functie die door Google ‘Route Accelerators’ wordt genoemd. Je krijgt zo altijd de snelste route, zonder dat je hiervoor de navigatie hoeft te starten.

Snelste route in Google Maps

Navigeren met Google Maps maakt al langere tijd gebruik van de mogelijkheid om her te berekenen als er een snellere route is naar je bestemming. Nu werkt deze functie ook voor het plannen van een route, zonder dat je de navigatie hebt gestart. Een fijne verbetering als je alleen een route plant in Google Maps, en later de app nog eens opent om de route te bekijken. Ditzelfde geldt voor als je Google Maps tijdens je wandeling of rit open hebt staan voor de route, maar niet de navigatie wilt gebruiken. Handig als je de route wel al aardig kent, maar alleen Maps bijvoorbeeld wilt gebruiken voor de juiste afslag.

Google Maps zal automatisch de route bijwerken naar de snelste route, zo melden de Duitse collega’s van SmartDroid. Daarbij denkt Google wel met je mee en geeft het de zogenaamde ‘Glanceable Directions’, waarbij je tooltips te zien krijgt met instructies zoals een richtingspijl.

Google lijkt te zijn begonnen met het uitrollen van de functionaliteit, maar hij is nog niet voor iedereen beschikbaar. De snelle instellingen kun je zelf aan- of uitzetten door op de blauwe stip te drukken op de kaart, waar je de optie te zien krijgt.