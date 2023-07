Android Auto krijgt redesign van Google Maps met nieuwe zijbalk

Een nieuw element is toegevoegd aan de Android Auto toepassing. Vanaf nu kan het zomaar zijn dat je een zijbalk te zien krijgt bij het gebruik van Google Maps, waarmee je extra handelingen kunt uitvoeren.

Android Auto met zijbalk

Een nieuwe sidebar wordt uitgerold naar gebruikers van Android Auto. De collega’s van 9to5Google berichten hier over. Het gaat om een zijbalk die toegevoegd wordt aan Google Maps, waarbij je als gebruiker verschillende extra opties aangeboden krijgt. Je vindt in de balk verschillende bedieningselementen. Zo is het mogelijk om direct in- of uit te zoomen op de kaart en je kunt de oriĆ«ntatie van de kaart veranderen. Ook kun je de audio-instellingen aanpassen, waarbij je bijvoorbeeld niet meer de navigatierichtingen te horen krijgt. Je kunt ook de instellingen via de balk raadplegen.

Het lijkt erop dat Google de uitrol inmiddels is begonnen van de nieuwe functie in Google Maps voor Android Auto. Echter heeft nog niet iedere gebruiker de nieuwe functie. Dit zal naar verloop van tijd bij iedereen aangeboden worden, zo is de verwachting. De functie zou bij gebruikers aanwezig zijn in Android Auto 10, maar ook al bij enkelen bij Android Auto 9.9. Google Maps is van de week ook al voor Android verbeterd, waarbij er een nieuwe weergave voor de routeplanner is.