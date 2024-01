Google Maps gaat 3D-gebouwen tonen tijdens navigeren

Google Maps op je smartphone en op Android Auto krijgt veranderingen. Nieuwe screenshots laten zien dat Google van plan is om gebouwen in 3D te tonen tijdens het navigeren. Bij sommige gebruikers is de gewijzigde kaartweergave al beschikbaar in de kaarten-app.

3D gebouwen in Google Maps

Het kan zomaar zijn dat Google Maps er straks tijdens het navigeren anders uitziet dan je gewend bent. Google voert namelijk de 3D-weergave door tijdens het gebruik van de navigatiefunctie. In plaats van een platte kaart krijg je dan de gebouwen met diepte te zien, ofwel 3D. Bij een deel van de Android- en iOS-gebruikers is de functionaliteit al beschikbaar. Mocht je het overigens niet zien zitten, dan kun je de 3D-weergave ook uitschakelen. Dit doe je bij het lagen-venster, waarbij je ook verkeer en dergelijke aan- of uit kunt zetten.

De 3D weergave zelf is niet nieuw, maar wel bij het navigeren. De functie wordt uitgerold naar de mobiele apps, maar ook naar Android Auto. Ook daar kun je ervoor kiezen om de functie wel of niet te gebruiken, net wat je voorkeur heeft.

Het lijkt erop dat de functionaliteit gefaseerd uitgerold wordt naar de gebruikers. Het is niet bekend wanneer de uitrol iedereen heeft bereikt. De optie wordt geactiveerd via een server-side update, je kunt het daarin niet forceren.