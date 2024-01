‘Google Maps gaat rijmodus in Android-app verwijderen’

We moeten binnenkort waarschijnlijk afscheid nemen van een functie uit Google Maps. Waar je nu in de Android-app nog de rijmodus terug kunt vinden, zal dat binnenkort niet meer het geval zijn. Dit blijkt uit aanwijzingen die zijn gevonden in een nieuwe versie van Google Maps.

Geen Rijmodus meer in Google Maps

Na het stopzetten van de ‘Assistant Driving Mode’ in 2022, heeft Google Maps plannen om ook de ‘Rijmodus’-functie uit zijn Android-app te verwijderen. Onlangs vrijgegeven codereeksen suggereren dat deze verandering in februari 2024 zal plaatsvinden, waarbij de geoptimaliseerde gebruikersinterface voor de rijmodus gereed is om te worden geëlimineerd uit de Android-app van Google Maps.

De gebruikersinterface van de rijmodus van Google Maps biedt snel toegang tot de Assistent, Google Maps en een lanceerplatform voor ondersteunde streaming-apps, zoals muziek, podcasts en audioboeken. Deze interface is geoptimaliseerd met grote knoppen om de bediening tijdens het rijden te vergemakkelijken.

Eerder werd het ‘Assistant Driving Mode Dashboard’ van Google Maps al stopgezet, dat diende als een startscherm met een kaart, mediasuggesties, audiobediening en bel- en sms-functies. Oorspronkelijk bedoeld als vervanging voor Android Auto op telefoonschermen.

De codevermeldingen die duiden op het verwijderen van de rijmodus van Google Maps zijn momenteel nog niet actief. In tegenstelling tot het Assistant Driving Mode Dashboard, wordt de Google Maps Driving Mode geactiveerd zodra de gebruiker de navigatie start en verschijnt als een zwarte balk onder aan het voertuigdisplay.