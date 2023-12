Google Maps voor Android Auto laat je handig en snel je parkeerlocatie opslaan

Google Maps voor Android Auto heeft een handige nieuwe functionaliteit geïntroduceerd. Gebruikers kunnen met de nieuwe functie, de parkeerlocatie opslaan zodra ze op hun bestemming aankomen.

Parkeerlocatie opslaan via Android Auto

Al in 2017 kwam Google Maps voor zowel Android als iOS met de nuttige optie om je parkeerplek in de app op te slaan. Met slechts een paar eenvoudige tikken kon de app de locatie van je telefoon gebruiken om te onthouden waar je auto geparkeerd stond, handig in bijvoorbeeld drukke stadsomgevingen waar het makkelijk is om de plek van je auto te vergeten.

De meest recente versies van Google Maps voor Android Auto leggen nu extra nadruk op deze functie. De app heeft stilletjes een nieuwe schakelaar toegevoegd die het mogelijk maakt om je parkeerlocatie op te slaan zodra je op je bestemming aankomt. Deze optie verschijnt op het aankomstscherm wanneer je navigeert naar een specifieke locatie. Door eenvoudigweg op de knop ‘parkeerlocatie opslaan’ te tikken, wordt deze informatie opgeslagen in je account. Bovendien ontvang je zelfs de volgende dag een herinnering, althans op Android-telefoons.

De functie wordt vanaf nu beschikbaar gesteld.