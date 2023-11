Google Maps voor Android Auto krijgt nieuw design

De Android Auto-app van Google Maps wordt bijgewerkt met een update. Het ontwerp van de applicatie wordt hierbij onder handen genomen. Het geheel moet er moderner uitzien en prettiger werken.

Google Maps ziet er anders uit op Android Auto

Gebruik je navigatiedienst Google Maps op je Android Auto-scherm? Dan is er goed nieuws te melden. Een update voor de toepassing brengt een nieuw ontwerp voor de dienst. Hierbij zien we nieuwe ontwerpen voor de knoppen en oogt het geheel minder druk.

In de witte kaart is bovenaan in dikgedrukte tekst de totale reistijd te zien. Daaronder vind je de afstand en de aankomsttijd (ETA). We zien verder knoppen voor het beƫindigen van de navigatie, het bekijken van alternatieve routes en ook kun je zoeken naar extra locaties en tussenstops.

De uitrol gebeurt via een server-side update. Hierdoor kan het even duren totdat de update bij iedere gebruiker aankomt. Ben je benieuwd wat Android Auto precies allemaal kan en doet, lees dan ons artikel over ‘Wat is Android Auto‘.