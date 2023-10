‘Android Auto kan binnenkort wallpaper van je telefoon overnemen’

Een fijne verbetering wordt voorbereid voor Android Auto. Het lijkt erop dat gebruikers in de toekomst de optie krijgen om de wallpaper van hun smartphone te gebruiken in Android Auto. Dit blijkt uit nieuwe aanwijzingen in de code.

Eigen wallpaper in Android Auto

In de code van een nieuwe versie van Android Auto, zijn de collega’s van 9to5Google gestuit op een interessante functie. Gebruikers krijgen naar verwachting binnenkort de mogelijkheid om meer te personaliseren. Je kunt nu al kiezen uit verschillende achtergronden, maar dat wordt binnenkort uitgebreid met een fijne verbetering. De ontdekking is gedaan in versie 10.7 van Android Auto, maar is nog duidelijk in voorbereiding.

De optie die is ontdekt geeft letterlijk de keuze ‘gebruik de achtergrond van de telefoon in Android Auto’. Dit doet vermoeden dat het voor gebruikers mogelijk wordt gemaakt om dezelfde achtergrondfoto van de smartphone, te gebruiken op het scherm in de auto. Op dit moment is dat niet mogelijk. Eigenlijk wordt de achtergrond alleen getoond onder het app-menu. Dit omdat de dashboardweergave niet veel ruimte biedt voor het tonen van een achtergrond.

Het is onbekend wanneer de functie in Android Auto voor iedere gebruiker beschikbaar komt.