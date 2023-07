Android Auto 9.9 brengt nieuwe instellingen voor elektrische auto’s

Google heeft een update uitgebracht voor Android Auto. De nieuwe versie van de applicatie is bijgewerkt met nieuwe opties voor elektrische auto’s. We vinden de vernieuwingen in Android Auto 9.9.

Android Auto 9.9

Fijne verbeteringen voor elektrische auto’s worden toegevoegd aan de update voor Android Auto. De eerste gebruikers van de applicatie krijgen vanaf nu de update naar Android Auto 9.9 aangeboden. Hierbij kunnen gebruikers profiteren van nieuwe functies die onderweg van pas kunnen komen.

Google heeft zelf geen changelog of dergelijke gepubliceerd. Hierdoor blijft het zelf zoeken naar nieuwe functies. Zo kun je sinds kort Google Maps op de telefoon openen, terwijl de dienst ook al actief is op Android Auto.

De Duitse collega’s van SmartDroid zijn dieper in deze versie gedoken en is dus gestuit op nieuwe instellingen voor elektrische auto’s. Deze worden nu geïntegreerd in Android Auto. Je kunt bijvoorbeeld de laadstekker selecteren. Jammer is dat het nog altijd niet snelle toegang biedt tot laadstations.

Ben je in het bezit van een elektrische auto, dan hebben we nog een mooi artikel voor je klaarstaan; 11 beste EV apps voor de bezitter van een elektrische auto.