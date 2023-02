Android Auto werkt aan terugkeer licht thema

Android Auto is een hartstikke handig platform voor in de auto. Nu lijkt een terugkeer gepland te staan voor het lichte thema. Dat ontbreekt tot nu, waardoor je alleen een donkere modus kunt gebruiken.

Licht thema voor Android Auto?

Wanneer je je smartphone met een recentere Android-versie gebruikt, dan kun je kiezen voor een donker of een licht thema. Een vergelijkbare optie is er echter niet voor Android Auto, maar dat gaat mogelijk veranderen, zo blijkt uit nieuwe aanwijzingen. Android Auto had tot een herontwerp in 2019 altijd ook een licht thema, maar dat is dus niet langer het geval. Onlangs werd de grote Coolwalk update uitgerold.

In de code van de applicatie is nu de ontdekking gedaan, dat er door Google gewerkt wordt aan een licht thema voor Android Auto. Een welkome toevoeging wanneer je overdag rijdt. Nu moet je het namelijk doen met het donkere standaard thema. Duidelijk is dat het geheel nog in ontwikkeling is. Zo zien sommige zaken er nog wat ruw uit en zien we nog niet in elk onderdeel de afgeronde schermhoeken. De verwachting is dat Google een optie aanbiedt waarbij het thema automatisch omgezet kan worden van licht naar donker en vice versa, afhankelijk van het tijdstip op de dag.

Onbekend is wanneer Google het lichte thema beschikbaar stelt voor de Android Auto toepassing in de auto. Vermoedelijk wordt er eerst getest, waarna pas over een langere tijd de definitieve update uitgerold wordt.