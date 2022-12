Android Auto app krijgt Material You-design van Google

Een nieuwe update wordt uitgerold voor de Android Auto app. De nieuwe versie van de applicatie brengt een heel nieuw design naar de app; het welbekende Material You design. Het huidige design stamt uit 2020 en in de tussentijd is er niet gek veel veranderd.

Android Auto met Material You

Android Auto is een handige toevoeging voor onderweg. Zeker als je de geschikte middelen hiervoor hebt in de auto; zoals een entertainmentscherm in de auto. Je hoeft alleen maar je telefoon (bedraad of draadloos) te verbinden en je kunt aan de slag. Deze Android Auto app is vanaf nu in een nieuw jasje gestoken met het Material You-design. Degenen die zich hebben aangemeld voor de bètaversie krijgen de nieuwe interface als eerst. Hij zal binnenkort naar de definitieve versie uitgerold worden.

De Android Auto app brengt een licht en donker thema, en ook zijn de schakelaars voor de instellingen in de Material You-stijl gegoten. Het is niet bekend wanneer de nieuwe versie naar iedereen wordt uitgerol. Voor nu moeten we het doen met de foto’s die zijn verschenen.