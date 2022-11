Android Auto: compleet nieuw design nu beschikbaar als bètaversie

Google heeft eindelijk een nieuwe versie van de Android Auto toepassing vrijgegeven. Vanaf nu kun je aan de slag met de nieuwe bètaversie. Wat is er nieuw met deze update?

Android Auto in nieuwe versie

Een nieuwe versie van Android Auto wordt vanaf nu uitgerold in het bètaprogramma. Gebruikers krijgen hierbij een compleet nieuw design te zien. Google rolt de functionaliteit als eerst uit als bètaversie en later zal de definitieve versie van Android Auto in het nieuw gestoken worden. In mei werd het nieuwe design al getoond tijdens Google I/O. Maar nu pas krijgen de eerste gebruikers de nieuwe interface te zien.

In de afgelopen tijd heeft Google ruim de tijd genomen om alle feedback te verwerken in een zo goed mogelijk product voor de gebruikers. Dankzij de nieuwe interface zien we onderin een balk met snelkoppelingen naar apps in Android Auto. Je kunt hiermee snel schakelen tussen de media en de navigatie. De nieuwe interface brengt links in beeld de navigatie van Google Maps, rechts de mediaspeler. Ook zie je in de statusbalk de hoeveelheid notificaties die er zijn. Links in het scherm is groots de navigatie te zien.

Google heeft in de nieuwe versie van Android Auto nog andere verbeteringen toegevoegd. Zo is er ondersteuning voor Material You, snelle toegang tot de Google Assistent aanbevelingen voor favoriete nummers, afspeellijsten en podcasts.

Uitrol

De nieuwe versie van Android Auto zal als eerst uitgerold worden als bètaversie, waarbij de uitrol start via het bètaprogramma.