Google lost eindelijk Android Auto-problemen op bij Galaxy S22

Android Auto-gebruikers die in het bezit zijn van een toestel uit de Samsung Galaxy S22-serie, konden de laatste tijd met veel problemen kampen.

Problemen Android Auto met S22 voorbij

Google rolde in mei een update uit voor de Android Auto-toepassing, waarbij problemen met de Galaxy S22 werden opgelost. Echter lijkt het erop dat niet alle problemen hiermee opgelost werden. Dat moet met de nieuwe update die door Google vrijgegeven is, nu wel het geval zijn. Maandenlang had een grote groep gebruikers met een Galaxy S22, S22+ of S22 Ultra problemen met de Android Auto-toepassing in de auto. Het werd in veel van die gevallen onmogelijk om Android Auto aan de praat te krijgen. Het scherm bleef vaak zwart.

In februari werd het probleem erkend door Google. In mei werd een bèta-update uitgerold die de problemen aanpakte, maar daarna bleef het stil. Het was niet helemaal duidelijk of alle problemen met Android Auto hiermee opgelost werden. Met versie 7.7 die nu voor iedereen uitgerold wordt, lijkt het dat de problemen eindelijk definitief opgelost worden. De update wordt vanaf nu uitgerold via de Google Play Store. Die zal in de komende dagen bij iedereen aankomen.

