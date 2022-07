Navigatie-app Sygic komt met verbeteringen Android Auto en nieuwe functies app

Google heeft Google Maps en dan heb je nog Waze, Here en natuurlijk Sygic. De laatstgenoemde app is een handige navigatie-app die nu verder uitgebreid is met Android Auto-mogelijkheden. Hierbij helpt de smartphone het systeem.

Sygic met Android Auto-verbeteringen

Navigeren in de auto met behulp van de smartphone wordt veel gedaan. Google Maps is een veelgebruikte applicatie, maar er zijn meer vissen in de vijver. Denk aan Sygic, een app van Slowaakse makelij en deze zit boordevol mogelijkheden. Sygic kan overweg met Android Auto en biedt met de laatste update hier nog meer mogelijkheden voor. Als het ware kan de smartphone helpen bij het gebruik van de navigatiedienst via Android Auto.

Wat is er dan precies nieuw in Sygic? Een groot voordeel is dat de app gebruikt kan worden op de smartphone, terwijl de routebegeleiding op het scherm van Android Auto getoond blijft worden. Hiermee wordt het mogelijk om bijvoorbeeld de bijrijder een tussenstop te laten toevoegen aan een route, of de bestemming te wijzigen. Middels Real View Navigation kan de route op de weg geprojecteerd worden op het scherm van de smartphone. Hiervoor wordt de camera van de verbonden telefoon gebruikt. Verder kan de maximumsnelheid in realtime weergegeven worden, een functie die met de update verbeterd is. Hierbij wordt gekeken naar de borden die langs de weg staan.

De Android-app van Sygic is uitgebreid met een handige verbetering. Voortaan kun je direct een POI-locatie toevoegen in de Android Auto-toepassing. Denk aan een supermarkt, tankstation of andere belangrijke locatie. Dit alles terwijl het scherm van je Android Auto gewoon de route blijft tonen, zonder dat je dus iets hoeft te missen. Tot slot kun je in Sygic de blauwe kleur van het navigatiepijltje veranderen in een eigen gekozen kleur.

Werkt Android Auto niet zoals het werkt? Raadpleeg dan ons handige tipartikel met veelvoorkomende Android Auto problemen die je vaak zelf met een paar stappen op kunt lossen.