Wegafsluiting melden in Google Maps: zo doe je dat

Google Maps is een ontzettend handige dienst voor het plannen van je route, het vinden van locaties en meer. Ook vind je er afgesloten wegen in, maar hoe meld je zelf een wegafsluiting?

Wegafsluiting in Google Maps

Google Maps is een dienst die veel informatie weet, en krijgt. De informatie die ze krijgen is afkomstig van haar gebruikers, die de dienst met zijn allen beter moeten maken. Ook jij kunt daar je steentje aan bijdragen. In dit artikel behandelen we de vraag; ‘Hoe meld ik een wegafsluiting in Google Maps?’

Dit kan namelijk gewoon in de Android-app van Google Maps.

Wanneer je een straat wilt markeren als afgesloten, dan zoek je in Google Maps eerst de straat op. Houd een paar tellen de desbetreffende straat ingedrukt. Er verschijnt dan een rode marker. Veeg het scherm van beneden naar boven uit, zodat je de volledige informatie te zien krijgt. Vervolgens kies je voor ‘Een probleem met *naam straat* melden’. Je kiest daar de tweede optie; ‘Een weg toevoegen of corrigeren’. In deze stap kun je aangeven wat er precies aan de hand is met de weg. Denk aan het aanpassen van eenrichtingsverkeer, een privé weg of zoals hier, de weg is afgesloten. Vervolgens selecteer je de desbetreffende weg die dicht is. Je krijgt daarna een scherm met de verschillende opties. Er kan aangegeven worden van wanneer tot wanneer de wegafsluiting is, wat de reden is (zoals ongeluk, werkzaamheden, natuur etc.) en of de afsluiting in beide richtingen is, of maar één richting op.

Wanneer alle informatie is ingevuld, kun je het formulier verzenden middels de knop bovenin beeld. Het kan even duren voordat je de wijzigingen terugziet op de kaart in Google Maps.

