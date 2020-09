Google Maps tip: zo blur je je eigen huis, gezicht of auto

Google Maps is een erg handige applicatie. Misschien wil je niet dat je eigen huis zichtbaar is in Google Street View, of wil je jezelf of je auto blurren. Zo doe je dat.

Google Maps: blurren en vervagen

Maak je gebruik van Google Street View, dan kun je je eindeloos vergapen aan de mooie uitzichten en wegen. Natuurlijk bezoek je ook gelijk je eigen huis en je werk. Standaard vervaagt Google gezichten en kentekens van auto’s. Echter kan het wel eens gebeuren dat er wat doorheen glipt en deze toch zichtbaar is.

Het kan ook zijn dat je liever niet hebt dat je huis zichtbaar is in Street View, of bijvoorbeeld je gezicht of kenteken. Je kunt hiervoor een verzoek indienen bij Google. Dit kun je doen via de app van Google Maps of de website. Wij leggen je uit hoe je dit moet doen.

Via de app

Ga naar het adres wat je wilt vervagen Vervolgens open je Google Street View Tik bovenin op de drie puntjes en kies voor ‘Een probleem melden’ Er wordt een webversie geopend met de mogelijkheid om de weergave aan te passen. Zorg dat het venster de te vervagen omgeving omvat Vervolgens maak je een melding van wat je wilt vervagen, en kun je ook de kwaliteit van de afbeelding melden.

Via de computer kan het op de volgende manier:

Zoek de locatie op via Google Street View, via de website van Google Maps Open de Street View weergave en klik op ‘Een probleem melden’, rechtsonderin beeld Vervolgens volg je dezelfde stappen als op de smartphone, waarbij je met het rode vlak aangeeft waar de melding over gaat

