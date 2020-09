Google Maps rolt nieuwe kaarten uit: Nederland een stuk groener

Google is begonnen met het updaten van de kaarten in Google Maps. Hierbij wordt er veel meer detail toegevoegd en moet het allemaal nog realistischer ogen. Nederland wordt gelijk een stuk groener.

Nieuwe kaarten in Google Maps

Open je Google Maps, dan kan het zomaar zijn dat je de nieuwe kaarten te zien krijgt. Een paar weken geleden kondigde Google een flinke update aan voor de kaarten. De kaartweergave moet nu veel realistischer en nauwkeuriger zijn, en toont ook meer details. Dat zie je onder andere terug bij IJsland, waar duidelijker de grote ijskap van dat land terug is te vinden.

In Nederland zien we echter ook duidelijke verschillen. Zoom je uit, dan zie je een grote groene vlek, net of Nederland vol bos staat. Er wordt duidelijker onderscheid gemaakt tussen de natuur, want een paar bomen wordt aangegeven met lichtgroen, grotere natuurgebieden moeten donkerder groen zijn, al zien we dat Google dit niet overal lijkt toe te passen.

Links: de oude kaart, rechts de nieuwe kaart

Voor de nieuwe kaarten wordt gebruik gemaakt van nieuwe algoritmen en worden hoge resolutie satellietbeelden als model genomen. Hierboven zie je het verschil van voor en na de server-side update. Je hoeft niets te doen om de nieuwe kaarten te krijgen, dit gebeurt automatisch.