Google Maps krijgt grote update: veel meer details in kaarten

Een grote update staat klaar voor Google Maps. De kaarten worden bijgewerkt en veel kleurrijker. Ze zullen meer details gaan tonen en dat brengt grote verschillen.

Kaarten-update voor Google Maps

Google heeft bekend gemaakt dat het de kaarten in de kaartendienst flink gaat vernieuwen. De kaartweergave is nauwkeuriger gemaakt en bevat ook veel meer details. Ze hebben hun eigen hoge resolutie-satellietbeelden als model genomen. Met behulp van algoritmen kan het de kleuren en juiste gebieden beter in kaart brengen.

Dit zien we terug in verschillende voorbeelden. Een dichtbegroeid bos wordt donkergroen, een paar bomen wordt aangeduid met een lichtgroene kleur. Nu is dat dezelfde kleur groen. We zien het ook terug bij bijvoorbeeld IJsland, waar veel duidelijker te zien is hoe het land eruit ziet. Denk aan de Vatnajökull, de grootste ijskap van IJsland, die voortaan in het wit wordt weergegeven.

Daarnaast worden bijvoorbeeld ook de stranden van Kroatië beter getoond, wat ook geldt voor verschillende nationale parken verspreid over de wereld. De vegetatie langs de kustlijn en in het noorden van Marokko wordt ook beter getoond.

Google laat verder weten dat het in de toekomst de wegen beter in kaart wil brengen. Het gaat bijvoorbeeld om de breedte en vorm van de weg, net als de oversteekplaatsen, trottoirs en bijvoorbeeld hulpmiddelen voor mensen met een rolstoel en dergelijke. Google laat in de foto hieronder zien hoe de nieuwe weergave eruit zal zien. In de rechter screenshot zie je dat nieuwe design.

Het nieuwe kleurenschema voor Google Maps zal vanaf deze week uitgerold worden. Dit gebeurt gefaseerd, waardoor het even kan duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is. De gedetailleerde kaarten voor steden zullen in de komende maanden volgen, al zal dit voorlopig enkel voor enkele Amerikaanse steden zijn.