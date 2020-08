Google Maps: terugkeer naar Apple Watch en verbeteringen Apple CarPlay

Google heeft goed nieuws voor de liefhebbers van Apple. Google Maps keert terug naar de Apple Watch. Daarnaast staan verbeteringen op stapel voor Apple CarPlay.

Na ruim drie jaar is het zover; Google Maps keert terug naar de Apple Watch. In 2017 verdween de app uit de App Store. De nieuwe versie van de Watch-app laat je navigeren via het horloge. Hierbij gaat het om navigatie per auto, fiets, te voet of met het openbaar vervoer. Uiteraard krijg je stapsgewijze aanwezingen en is het ook mogelijk om naar opgeslagen bestemmingen te navigeren. Wil je naar een ander adres navigeren, dan gebruik je hiervoor de Google Maps app op de smartphone.

Er komen ook verbeteringen aan voor Google Maps op Apple CarPlay. Hierbij maakt Google Maps voortaan gebruik van het Dashboard en kun je je muziek bedienen of je afspraken bekijken zonder Google Maps te verlaten. Dit is te danken aan een nieuwe versie van iOS waardoor ook apps van derden gebruik kunnen maken van de splitscreen-modus.

— Google Maps (@googlemaps) August 10, 2020