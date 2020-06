Google Maps test met nieuwe route-opties voor openbaar vervoer

Met grote regelmaat voert Google verbeteringen door voor Google Maps. Zagen we eerder al de vernieuwingen in Street View, nu worden de route-opties voor openbaar vervoer verbeterd.

Google Maps route-opties verbeterd

In de code van een nieuwe versie van Google Maps komt naar voren dat Google werkt aan nieuwe opties voor de navigatie-app. Gebruikers krijgen de mogelijkheid om meer reis-opties te kiezen, wanneer er een reis gepland wordt met het openbaar vervoer. Binnenkort moet het mogelijk worden om meer dan één reismethode te kiezen, wanneer deze met het OV wordt afgelegd.

Zo wordt het binnenkort mogelijk gemaakt om te kiezen uit auto + openbaar vervoer, motor + openbaar vervoer of fiets + openbaar vervoer. Handig als je bijvoorbeeld met de fiets naar een bushalte gaat. Google spreekt hierbij over de ‘verbindingen met openbaar vervoer’-functionaliteit. Naast deze opties zijn er nog twee opties zoals een Tuk Tuk of een taxiservice zoals Uber.

Naar verluidt zou Google ook gebruikers beter inzicht willen geven in de ritprijzen van bepaalde diensten, zoals Uber. Op dit moment is onduidelijk wanneer Google de nieuwe functies uitrolt naar Google Maps.