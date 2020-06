Google Street View krijgt handige markeringen bij nuttige plekken

Google komt met regelmaat met verbeteringen voor Google Maps. Het is al lang niet meer een app om alleen te navigeren, maar ook om interessante plekken te ontdekken, bijvoorbeeld met Google Street View. De functionaliteit in Street View wordt uitgebreid met markeringen.

Markeringen in Street View

Google test momenteel wat verbeteringen voor de dienst Google Street View. Hierbij krijg je tijdens het gebruik van de handige dienst markeringen te zien. Het kan zomaar zijn dat je een locatie die je zoekt, namelijk niet direct terugziet in Street View, en dus kunnen deze markeringen goed van pas komen. Deze markeringen worden als een overlay over het scherm geplaatst, zodat je direct ziet wat waar te zien is.

Op dit moment gaat het om een test op kleine schaal, vooralsnog alleen in de webversie, al is het niet ondenkbaar dat ze in een later stadium ook naar de smartphone komen. Tijdens het ‘Street-viewen’ zie je in beeld de markeringen met icoontjes. Als je je muis erboven houdt, zie je de desbetreffende vermelding. Daarbij is het niet voor iedere gebruiker beschikbaar.

Wat denk jij van deze vernieuwing van Google? Lijkt het je handig? Bij sommige Nederlandse gebruikers zou de functie ook al in Nederland zelf opgedoken zijn.