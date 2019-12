Google Street View telt inmiddels 16 miljoen kilometer aan beelden

Google Street View heeft inmiddels meer dan 16 miljoen kilometer aan beeldmateriaal verzameld, zo blijkt uit een nieuw rapport. De dienst van Google is inmiddels bijna 13 jaar oud en wordt nog altijd veel gebruikt. Ook zijn er boeiende cijfers over Google Earth.

Street View over de hele wereld

Google Street View is vooral bekend in kaartendienst Google Maps, maar heeft ook een eigen stand-alone app. Voor de realisatie van de Street View beelden wordt een auto gebruikt, met daarop een installatie van camera’s. In 2017 vierde de dienst haar tiende verjaardag, en inmiddels bestaat Street View al ruim 12 jaar. Google mede-oprichter Larry Page bedacht Street View al in 2004.

Volgens een rapport is er nu voor meer dan 16 miljoen kilometer aan beelden op Street View te vinden. Dat is meer dan 400 keer de aarde rond. Niet alleen gaat Google met auto’s de straten rond, ook met wandelaars worden beelden gemaakt voor Street View, zo zagen we terug in bijvoorbeeld de Efteling en verschillende natuurgebieden. Ook werd op een toffe manier Miniatur Wunderland in Duitsland vastgelegd.

Nog even terugkomend op Duitsland; er zijn nog altijd een aantal gebieden waarin Street View niet te gebruiken is. Een voorbeeld hiervan zijn Duitsland en Oostenrijk, waar de dienst nauwelijks beeldmateriaal laat zien. Dit heeft te maken met de privacy. Van sommige steden zijn alleen flink gedateerde beelden beschikbaar.

Google Maps is één van de meest populaire diensten van Google. Het telt naar eigen zeggen meer dan 1 miljard gebruikers per maand. Om inkomsten hier uit te halen, werkt Google al sinds een tijdje met het tonen van advertenties in de applicatie. Een voorbeeld hiervan zijn de gesponsorde labels.

Het bedrijf heeft ook informatie gedeeld over Google Earth. De dienst zou al 36 miljoen vierkante kilometer aan satellietbeelden hebben gemaakt. Het gaat hierbij om 98 procent van de bewoonde wereld, zo laat Google weten.