Google Maps rolt nieuwe carrousel-weergave uit voor opgeslagen plaatsen

We zien een nieuwe verbetering die doorgevoerd is door Google. Het scherm met opgeslagen plaatsen is voorzien van een nieuwe lik verf.

Google Maps met opgeslagen-scherm

Het scherm met opgeslagen locaties in Google Maps is in de Android-app voorzien van een nieuw design. Tot voorheen kreeg je de opgeslagen plaatsen in een wat saai overzicht te zien, maar dat is nu dus veranderd. Met de server-side update wordt een carrousel toegevoegd, zodat het wat speelser wordt.

De weergave kan per persoon wat verschillen. Zo wordt bijvoorbeeld een carrousel getoond met recent opgeslagen plaatsen, net als locaties die je hebt opgeslagen die in de buurt van je huidige locatie liggen. Met de locatiegeschiedenis ingeschakeld, toont Google Maps je ook een carrousel met bezochte plaatsen.

Je krijgt een volledig overzicht van lijsten die je hebt gemaakt, door naar beneden te scrollen. Daar vind je ook opties om de tijdlijn te openen, net als de reserveringen, volg-functie en gemaakte kaarten.

De wijziging wordt via een server-side update uitgerold. Je hoeft dus niet te wachten op een update via de Play Store. Wel kan het even duren voordat de functionaliteit voor iedereen beschikbaar is.

