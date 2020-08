Google Zoeken en Maps krijgen verbeteringen voor reizen

Google rolt verbeteringen uit voor de Google Zoeken-tool en Google Maps. Naar aanleiding van het Coronavirus wordt de informatie die beschikbaar is, verder uitgebreid.

Meer informatie in Google Zoeken/Maps

Het plannen van een reis kan lastig zijn gezien de ontwikkelingen met het coronavirus. Google weet dit ook en heeft de functionaliteit in Google Zoeken en Google Maps verder uitgebreid. In de nabije toekomst wil de zoekgigant meer informatie geven over de wijzigingen die zijn doorgevoerd wat betreft de reisbeperkingen.

Echter hebben de maatregelen ook invloed in de vluchten en bij hotels. Om die reden zal Google binnenkort meer informatie geven over bijvoorbeeld de hoeveelheid hotels dat geopend is en de hoeveelheid vluchten die actief zijn naar je bestemming. Indien aanwezig, kan bij het zoeken naar hotels ook getoond worden of er sprake is van annuleringskosten als je wilt annuleren.

Google zegt hierover het volgende;

“Aangezien de beperkingen en aanbevelingen geleidelijk worden opgeheven, voegen we informatie toe over het hervatten van reizen op een specifieke bestemming in Google Zoeken. Voor de komende week zie je het percentage open hotels met beschikbaarheid en vluchten op stads- of districtsniveau, gebaseerd op de vlucht- en hotelgegevens van Google van de afgelopen week. Wanneer u google.com/travel bezoekt en op een geplande reis tikt of zoekt naar hotels en activiteiten, kunt u nu trendlijnen zien voor de beschikbaarheid van hotels en vluchten. Er worden ook links naar aanvullende lokale bronnen gegeven, waaronder het aantal COVID-19-zaken.”

De functionaliteit wordt binnenkort uitgerold via de (mobiele) website en toepassing van Google.