Google AR: 30+ nieuwe (huis)dieren zoals kat en konijn voor in je kamer

Google breidt het aantal dieren in 3D dieren in Google AR in hoog tempo uit. Nu kun je meer dan 30 nieuwe dieren direct in je woonkamer of achtertuin plaatsen, waaronder de kat, golden retriever of een paard.

(Huis-)dieren in Google AR

Augmented Reality is een leuk stukje techniek waarbij je 3D-elementen direct in je camerabeeld kunt plaatsen. Op die manier kun je ook de verschillende dieren die Google aanbiedt via Google AR direct in je woonkamer plaatsen, of juist in je eigen achtertuin.

Eind juli werd het aantal dieren al uitgebreid met 23 nieuwe insecten, nu heeft Google nog meer dieren toegevoegd die kunt Googlen, om ze vervolgens in levenden lijve terug te zien. Het gaat om verschillende bekende dieren zoals de kat, het konijn, een paard, rendier, golden retriever, pinguïn, beer of Shetland pony. In totaal gaat het om 31 nieuwe dieren die zijn toegevoegd. Die hebben we hieronder op een rijtje gezet.

De nieuwe dieren kun je direct opzoeken door deze te Googlen op een smartphone die ondersteuning heeft voor Augmented Reality. Vervolgens kies je voor ‘Weergeven in 3D’.