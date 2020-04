Google rolt 3D-dieren uit in Google-app: zo werkt het

Google heeft enige tijd geleden een functie aangekondigd waarbij je middels Augmented Reality levensgrote dieren in je huis kunt plaatsen. De functie is vanaf nu beschikbaar.

3D dieren in Google

In de zoekmachine van Google kun je nu een nieuwe functie gebruiken, die enige tijd geleden al werd aangekondigd. Het gaat om het bekijken van levensgrote dieren in 3D, in augmented reality. We zagen de techniek al voorbij komen tijdens de vorige editie van Google I/O. De functie kan vanaf nu gebruikt worden in de browser op je smartphone, en via de Google-app.

Het enige dat je hoeft te doen is te zoeken naar een dier. Dit kan van alles zijn, van paard tot tijger, van pinguïn tot hond, van haai tot koningspython en van kat tot jachtluipaard. Wanneer de functie beschikbaar is voor dat dier, zie je bij de zoekresultaten ‘Weergeven in 3D’ staan. Hiermee kun je het dier van alle kanten bekijken en hoor je ook het geluid van dat dier. Nog leuker is om te zien hoe hij in je woonkamer staat. Je kunt hiervoor onder het dier op ‘tonen in ruimte’ tikken. Punt van aandacht is wel, dat dit niet bij iedere smartphone werkt, dus je moet mazzel hebben. Het aantal toestellen dat ondersteuning heeft voor Google ARCore wordt wel met regelmaat uitgebreid.

Je ziet het gekozen beest vervolgens groot in het scherm verschijnen. Door hem te slepen kun je hem ergens anders neerzetten, vergroten of juist verder weg neer zetten. Je kunt de optie vanaf nu terugvinden in de Google-app of via de Google zoekmachine op je smartphone. Google presenteerde tijdens Google I/O niet alleen de dieren, maar ook lichaamsdelen en schoenen. Die zijn we nog niet tegengekomen in de zoekmachine.